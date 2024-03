A causa della segnalazione di un caso di Dengue che ha interessato un residente di Pantano, a Pesaro, sarà effettuata una operazione di disinfestazione ed un intervento di profilassi contro la zanzara tigre.

Il cittadino di Pesaro è stato punto da una zanzara mentre era all’estero, in Argentina, ma anche se ora risulta guarito, il sindaco ha emesso una ordinanza:

Allertati con dei volantini gli abitanti della zona, a cui è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse durante il trattamento.

Preoccupazione soprattutto nei commercianti:

«Abbiamo visto l’avviso e ci hanno detto di non mettere le cassette di frutta e verdura all’esterno e così faremo. Non abbiamo timore per questa situazione, ma è chiaro che con l’arrivo dei clienti le porte non potranno sempre essere chiuse, ma ogni tanto si apriranno».