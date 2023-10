Istat, in Italia in condizione di povertà assoluta 1 cittadino su 10

L’Italia è un Paese sempre più povero: quasi 5,7 milioni di persone nel 2022 hanno vissuto in condizioni di povertà assoluta

L’Italia sta affrontando una crescente povertà, con quasi 5,7 milioni di abitanti in condizioni di povertà assoluta nel 2022, rispetto ai 5,3 milioni del 2021, come riportato nell’ultimo rapporto Istat.

L’aumento della povertà: 1 cittadino italiano su 10

La percentuale di popolazione in questa condizione è aumentata dal 9,1% al 9,7% in un anno, indicando che quasi una persona su 10 è coinvolta; inoltre, ci sono 2,18 milioni di nuclei familiari e 1,27 milioni di minori in povertà assoluta nel 2022, rappresentando il 13,4% del totale, rispetto al 12,6% del 2021.

La povertà assoluta, secondo l’Istat, si verifica quando una famiglia ha una spesa per consumi che è uguale o inferiore al costo di un paniere di beni e servizi essenziali per evitare l’esclusione sociale.

Il governo ha messo in atto delle misure: contro il “caro-prezzi”

Nonostante gli investimenti significativi nell’offerta di sussidi mirati a mitigare gli effetti dell’incremento dei prezzi a partire dal 2021, il tasso di povertà nel nostro Paese ha continuato ad aumentare in modo preoccupante. Rispetto ad altre nazioni europee, l’Italia ha allocato un considerevole 4,8% del PIL per questo scopo, in netta differenza rispetto al 3,5% della Francia, al 3,1% della Germania e alla stessa percentuale della Spagna.

Questa soglia varia in base al numero di membri della famiglia e al costo della vita nella regione. Ad esempio, a Otranto, la soglia mensile per un adulto single è di 685 euro, mentre a Milano è di 1175 euro.

