Whatsapp non si ferma la querelle tra l’Antitrust e Meta il colosso che gestisce il social utilizzato da miliardi di persone nel mondo in particolare il caso italiano è relativo all’utilizzo di Chatbot da parte delle aziende per generare risposte immediate alle richeste degli utenti.
Chatbot e Whatsapp, la richiesta dell’Antitrust
L’Antitrust il 24 dicembre 2025 aveva richiesto a Meta di sospendere la politica restrittiva relativa alle chat IA di terze parti.
La decisione è diventata effettiva a livello globale a partire dal 15 gennaio scorso e di conseguenza ci dovranno essere adeguamenti anche per chi utilizza i chatbot tramite account business in Italia.
Bot a pagamento da febbraio
I chatbot delle aziende saranno a pagamento a partire dal 16 febbraio prossimo, come peraltro ha riportato Ansa.it
Di conseguenza se si vorranno mantenere attivi questi bot si pagherà un prezzo per ogni risposta inviata al cliente che contatterà il bot.
“Stiamo introducendo prezzi per le aziende che scelgono di usare la nostra piattaforma per fornire tali servizi” così ha risposto in merito un portavoce di Meta.
Al momento non è ancora stato ufficializzato il prezzo che si dovrà pagare. Si tratta di un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il rapporto tra aziende e Bot.