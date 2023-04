Italia ed abuso di alcol: i dati dicono che è in aumento

Un fenomeno con precisi distinguo fra regioni e con un altissima incidenza sanitaria e sociale: in Italia abuso di alcol in netto aumento

Il trend è in crescita e da sana e morigerata abitudine a vizio con effetto sociali devastanti il passo è breve per molti cittadini: per Italia e sull’abuso di alcol i dati dicono che è in aumento. Dall’Istat agli istituti sanitari ed osservatori la mappa di un fenomeno che è piaga. Ma quale tipo di fenomeno? Quello che porta sempre più italiani a bere fino a stordirsi o addirittura fino a perdere i sensi.

Tutto questo fino ad arrivare a volte al coma etilico in Pronto Soccorso. I dati non mentono a raccontano di un fenomeno, quello dellʼabuso di alcol in quantità ritenute “a maggior rischio” che è in crescita. E il range di riferimento è quello degli ultimi anni e lo spiega L’Istat con il conforto di dati inquietanti. Il numero di persone che abusa di alcol è altissimo malgrado le controindicazioni come i pazienti con malattie del fegato.

Donne incinte, minori e regioni a rischio

Fra gli italiani il 54% dichiara di aver consumato alcol nei 30 giorni precedenti il contatto di rilevamento. Poi Il 12% delle donne in gravidanza riferisce di aver consumato alcol e fra quelle che allattano al seno la quota aumenta al 30%. Il consumo di alcol a “maggior rischio” è legato all’abuso, che non è ancora una dipendenza ma non è più una sana abitudine. In pole ci sono i residenti nel Nord Italia: Bolzano, Trento, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. Tra le Regioni del Sud spicca il Molise. In crescita il fenomeno del bere smodato fra minori e in aumento i reati legati all’incidenza sociale dell’abuso di quella che a tutti gli effetti è una droga.