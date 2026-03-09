La seconda settimana di marzo porterà sull’Italia un clima fortemente variabile, con piogge intermittenti, rovesci sparsi e alternanza di schiarite. L’alta pressione orientale e le correnti umide occidentali creeranno una situazione instabile e difficilmente prevedibile, con temperature generalmente sopra la media e precipitazioni localmente concentrate. Ecco tutti i dettagli delle previsioni dal 9 al 15 marzo 2026.

Instabilità diffusa e alternanza tra sole e pioggia sull’Italia

La seconda settimana di marzo sull’Italia sarà caratterizzata da un’alternanza continua tra sole e rovesci, con un cielo spesso variabile e fenomeni localizzati. L’alta pressione sui settori orientali si scontra con correnti umide occidentali, dando vita a fasi di instabilità che interesseranno gran parte del Paese. All’inizio della settimana le piogge interesseranno soprattutto le zone interne, mentre temporanee schiarite si alterneranno durante il giorno. L’escursione termica sarà più marcata al Centro-Sud, con notti fresche e giornate miti, mentre al Nord le temperature resteranno più stabili.

Italia, il meteo dal 9 al 15 marzo 2026: le previsioni della settimana

Martedì 10 marzo il Nord-Ovest e le regioni ioniche registreranno cieli molto nuvolosi con piogge sparse, mentre al Centro-Sud i temporali pomeridiani continueranno lungo l’Appennino. Nel complesso, le precipitazioni resteranno inferiori alla media, mentre le temperature continueranno a mostrarsi superiori alla norma per il periodo, con massime che in alcune zone potranno superare i 20°C.

Tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo il Sud godrà di maggiori schiarite, seppur con rovesci pomeridiani sull’Appennino, mentre il Nord e alcune zone centrali saranno interessate da piogge sparse e nevicate sulle Alpi sopra i 1400-1500 metri. Venerdì il Nord potrebbe sperimentare un miglioramento temporaneo, mentre le regioni centrali continueranno a registrare instabilità, soprattutto nelle aree interne.

Il weekend del 14-15 marzo potrebbe segnare un cambiamento più deciso: un fronte freddo in arrivo dal Mediterraneo occidentale favorirà rovesci più diffusi e un abbassamento delle temperature, soprattutto sulle Isole Maggiori e sul Nord-Ovest. La neve tornerà sulle Alpi, mentre piogge irregolari interesseranno gran parte del Centro-Sud. La traiettoria del vortice resta incerta, ma le condizioni suggeriscono una fase di maltempo che potrebbe protrarsi nei giorni successivi. Chi pianifica attività all’aperto, escursioni o viaggi in montagna dovrà monitorare aggiornamenti costanti, poiché improvvisi cambiamenti potrebbero rendere instabili anche le giornate inizialmente soleggiate.