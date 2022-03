Un italiano bloccato a Kiev ha chiesto aiuto dopo che da oltre un giorno si trova all'interno di un rifugio senza acqua, cibo ed elettricità.

Tra i quasi 300 italiani bloccati in Ucraina c’è anche Andrea Cisternino, ex fotografo romano che ha fondato a nord di Kiev un rifugio di animali. L’uomo, che ha reso noto di essere rifugiato insieme ad altre persone in una zona occupata dai militari russi, ha fatto sapere di essere senza acqua né cibo da più di 24 ore e ha chiesto aiuto.

Italiano bloccato a Kiev con i suoi animali

“Mi trovo all’interno del rifugio con quattro persone, di cui tre donne, e 453 animali di tutte le specie. Non abbiamo cibo e acqua per umani e animali da oltre un giorno“, ha raccontato Andrea che da 13 anni vive in territori ucraino dove si prende cura di centinaia di animali salvati da maltrattamenti e allevamenti nel rifugio Italia Kj2. Secondo quanto emerso, sarebbe bloccato in una zona circondata dall’esercito di Mosca senza possibilità di muoversi e di reperire viveri.

Una situazione confermata anche dalla moglie, la quale ha dichiarato che “mi ha mandato un messaggio 48 ore fa per dirmi che sono vivi e che non hanno cibo, acqua, elettricità e telefoni“. La stessa, che è riuscita a lasciare il paese diversi giorni prima, ha aggiunto che si sta attivando per far arrivare la Croce Rossa con dei viveri, ma ha spiegato che è necessario un accordo con i russi. In alcune interviste delle scorse settimane l’italiano aveva spiegato di non voler lasciare il rifugio e i suoi animali e, secondo la moglie, non si muoverà da lì senza di loro.

L’ambasciata segue il caso

L’ambasciata italiana in Ucraina, attualmente con sede a Leopoli, starebbe seguendo la vicenda di Cisternino ma ha reso noto che la sua collocazione è al momento difficilmente raggiungibile. In quella zona a nord di Kiev infuriano infatti i combattimenti.