J-Ax è tornato a parlare della lite con Paolo Meneguzzi. I due, negli ultimi giorni, se ne sono detti di tutti i colori, ma sono quasi arrivati ad un chiarimento. In tutto ciò, ai fan non è sfuggita la reazione di Fedez.

J-Ax torna sulla lite con Paolo Meneguzzi: Fedez da che parte sta?

Protagonisti delle ultime settimane, J-Ax e Paolo Meneguzzi hanno regalato al popolo social siparietti a dir poco esilaranti. Il brano Invidia del Peneguzzi in primis. Dopo l’uscita del pezzo, però, J-Ax ha deciso di mettere fine alla diatriba con un lungo, lunghissimo, video. Ha esordito:

“Vorrei prima di tutto chiedervi di smetterla di andare sotto i post di Meneguzzi per insultarlo perché adesso la rissa è finita e mi so anche difendere da solo. Inoltre, a tuo modo, Pablo hai dimostrato di avere una minima autoironia. Devi capire, Pablo che io come Bruce Banner, quando mi incavolo mi esce il mostro. Che non è un mostro ma è il me stesso ventenne che è idealista sì, ma anche str***o ed egoriferito. Ed è lui che mi ha protetto in questi 30 anni di music business. Primo: se io non avessi rilanciato con una storia le tue critiche nell’intervista, si sarebbero perse. Non sarebbero certo diventate virali. L’ho fatto perché sapevo quello che sarebbe successo. E non l’ho fatto tanto per stuzzicare te, il Meneguzzi in sé, ma per stuzzicare l’insieme di persone di cui sei diventato in quel momento, più o meno consapevolmente, portavoce. Vedi, le critiche che ci venivano mosse ai tempi per Tranqi Funky erano molto simili a quelle che arrivano oggi per Disco Paradise, o due estati fa per Salsa, o tre estati fa per Ostia Lido, o quattro per Senza Pagare. Poi ancora cinque Vorrei ma non Posto, sei per Maria Salvador e così indietro fino a Ohi Maria del 93”.

A questo punto, J-Ax ha tirato in ballo l’ultima collaborazione con Fedez e ha scatenato la sua reazione.

La reazione di Fedez non si fa attendere

J-Ax, sempre in risposta a Paolo Meneguzzi, ha parlato di Disco Paradise con Fedez. Ha proseguito:

“Disco Paradise, quando me l’hanno proposta mi è piaciuta proprio a livello viscerale. L’idea musicale del maestro Simonetta, che è un artigiano della musica mica un’intelligenza artificiale, era citare Girls Just Wanna Have Fun, di Cyndi Lauper che è uno dei miei pezzi preferiti. Anche se al livello di testo non è che sia Revelation Song di Bob Marley, altro mio pezzo preferito. Quando mi hanno proposto Disco Paradise ho pensato: che bomba! Se poi dovevo lavorare con Jad e Fedez che sono miei amici di vita vera, quelli con cui si sca**a e si fa pace, e contemporaneamente gli artisti con cui ho firmato grandi successi. Poi anche con Annalisa, con cui ho già fatto un pezzo nel 2019. Perché Perché sono suo fan dalla prima volta che l’ho sentita cantare. Ho detto: ‘Dai ,ragazzi andiamo in studio e divertiamoci!’. Ed è qui il punto. Per me sta cosa del Pop che deve sperimentare, parlare di ideali, è una stron**ta. (…) E questo, Disco Paradise, lo fa benissimo. (…) Quindi se una cosa non ti piace, non la guardi, non l’ascolti. Puoi dire che ti fa ca**re ai tuoi amici, in un post. Ma se sei uno che lavora nello stesso campo e lo fai, fidati, che 9 su 10 è perché stai rosicando”.”.

Fedez, davanti a questa confessione, non ha potuto fare altro che commentare con una bella emoticon che mima gli applausi.

Paolo Meneguzzi non incassa in silenzio e replica

J-Ax ha concluso:

“Questo discorso non vale per i rapper perché lì ci sono altre regole che non sto qui a spiegare nel 2023. Poi un’altra cosa: ho visto tutti esaltati dalla stron**ta di dissing che ho fatto in 3 ore e tanti a dire: ‘è così che ti vogliamo, ecco’. Bhè, io vi dico. Di pezzi così ci sono in tutti i dischi che ho pubblicato, anche nei recenti e i veri fan lo sanno. Ma tutti gli altri giudicano solo i singoli perché ormai la gente ha la capacità di concentrazione di un criceto. E sono loro per me la vera massa idiota, quelli per cui se i singoli vanno bene, sono scritti a tavolino. Altrimenti sono dei flop e ti danno del fallito. E tu, Pablo, lo sai molto bene. Perché quando c’eri tu con VeroFalso, al posto di Disco Paradise, te ne hanno dette di tutti i colori. Sei stato sbeffeggiato dai giornalisti musicali che praticamente erano i boomer di Facebook di quei tempi e mille canzoni rapper. Però mai nelle mie. Vedi, Pablo, oggi che sono rientrato in me stesso mi piace pensare che abbiamo ‘trollato’ entrambe le parti di questa massa social che è governata non certo dalle canzoni o canzonette, ma dagli algoritmi. E magari da questa stron**ta ne viene fuori qualche altro punto interessante. Buona estate caro”.

Paolo Meneguzzi non ha incassato in silenzio e ha replicato con un altro lungo, lunghissimo, video. Ovviamente, non è d’accordo con J-Ax.