Jamie Foxx è stato denunciato per aggressione sessuale. L’attore premio Oscar avrebbe incontrato una donna, in un ristorante di New York, e l’avrebbe toccata in modo inappropriato.

La denuncia nei confronti dell’attore è arrivata alla vigilia della scadenza di una legge che consente alle vittime di denunciare civilmente per fatti prescritti.

I fatti risalgono al 2015

Secondo quanto riporta il New York Post, Jamie Foxx è stato portato alla sbarra da una donna per un episodio che risale al 2015. L’uomo l’avrebbe toccata in modo inappropriato e le guardie del corpo dell’attore avrebbero fatto finta di niente. L’arrivo di un’amica della donna ha fatto terminare l’assalto dell’attore americano.

La denuncia

La conferma della denuncia arriva direttamente da alcuni documenti giudiziari: Jamie Foxx è oggetto di una denuncia, arrivata alla vigilia della scadenza di una legge che consente alle vittime di denunciare civilmente per fatti prescritti.

Nella denuncia, depositata davanti alla Corte suprema dello Stato di New York, Eric Marlon Bishop conosciuto come Jamie Foxx avrebbe aggredito sessualmente la donna che lo ha denunciato, che ha mantenuto l’anonimato, durante una serata sulla terrazza del tetto di un bar-ristorante di Manhattan nel 2015.

