La neo milionaria Jane Park ha deciso di fare una proposta alquanto bizzarra per trovare un fidanzato: ecco di cosa si tratta

Jane Park, la 23enne inglese più fortunata al mondo, fu letteralmente baciata dalla fortuna grazie a un biglietto vincente della lotteria. In questo modo ha incassato la bellezza di un milione di sterline, cosa che l’ha resa dunque milionaria.

Chiaramente la sua storia ha fatto parecchio scalpore, tanto che la stessa protagonista è stata spesso in tv per raccontare com’è cambiata la sua vita da allora.

Jane Park: la proposta incredibile

Se è pur vero che Jane si è tolta qualche sfizio e ha viaggiato moltissimo, recrimina tuttavia ancora una cosa. Non è infatti riuscita a trovare l’amore, sentendo peraltro quella vittoria come fonte di stress. La Park ha di fatto rimarcato come la gente la guardi in continuazione invidiandone il suo stile di vita. “Anch’io credevo che sarei stata dieci volte meglio, ma invece è stato dieci volte peggio. A volte non vorrei aver vinto quei soldi.

[…] Ho cose materiali, ma a parte questo la mia vita è vuota. Qual è lo scopo della mia vita?’”.

Ecco dunque che ora Jane Park cerca un fidanzato. E dal momento che non ha ancora trovato l’anima gemella, ha deciso di “prendere due piccioni con una fava”.

Mettendo pertanto in ballo il suo capitale, la giovane ha promesso una sorta di “stipendio” annuale a chi si fidanzerà con lei. Si tratta di quasi 70mila sterline l’anno, il cui annuncio è stato pubblicato sul web. Sarà questa la strada giusta per Jane affinché trovi la sua dolce metà?