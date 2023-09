Jenna Ortega e Johnny Depp stanno insieme?

Da giorni il chiacchiericcio sostiene che Jenna Ortega e Johnny Depp siano una coppia. E’ davvero questa la realtà dei fatti? L’attrice di Mercoledì Addams ha rotto il silenzio.

Secondo la pagina social Deux Moi, simile al nostro Whoopsee, Jenna Ortega e Johnny Depp hanno una relazione. L’attrice, star della serie tv Wedsneday, ha solo 20 anni, mentre il divo di Hollywood ha ben 60 candeline sul groppone. Questo è il primo dato che ha lasciato senza parole molti fan. Ma davvero i due stanno insieme?

La notizia sulla presunta relazione tra Jenna e Johnny ha fatto il giro del mondo, creando parecchio scalpore. La Ortega, stanca del chiacchiericcio, ha rotto il silenzio, definendo la news “ridicola“. Ha dichiarato:

“Questa storia è così assurda che non riesco nemmeno a ridere. Non ho mai conosciuto o lavorato con Johnny Depp nella mia vita. Vi prego di smettere di diffondere menzogne e lasciarci in pace.”.