Con una straziante lettera condivisa sul suo account Instagram, Jennifer Aniston ha detto addio a Matthew Perry, l’attore e amico con il quale ha condiviso per anni il set di Friends, deceduto lo scorso 28 ottobre.

Jennifer Aniston, la lettera di addio a Matthew Perry

A poche ore da Matt LeBlanc (l’indimenticabile Joey Tribbiani in Friends), anche il volto storico di Rachel Green ha rotto il silenzio sulla morte di Matthew Perry che, nella sitcom, interpretava il personaggio di Chandler Bing.

“Oh ragazzi, questa è stata una ferita profonda… Dover dire addio al nostro Matty è stata un’ondata folle di emozioni che non avevo mai provato prima. Tutti noi sperimentiamo una perdita ad un certo punto della nostra vita. Perdita della vita o perdita dell’amore”, ha scritto la Aniston nel lungo post condiviso sul suo account Instagram. “Essere in grado di provare davvero questo dolore ti permette di sentire momenti di gioia e gratitudine per aver amato qualcuno così profondamente. E lo abbiamo amato profondamente”, si legge nel messaggio che accompagna una foto, un video e uno screen di una recente conversazione tra l’attrice e il collega recentemente scomparso.

Dopo la scomparsa di Perry, sono stati in tanti a esprimere preoccupazione per la star di The Morning Show, che i media americani hanno dipinto come profondamente addolorata per la prematura perdita dell’amico.

“So che ora sei in pace e libero da ogni dolore”

“Era una parte integrante del nostro DNA”, ha scritto ancora l’attrice. “Eravamo sempre noi sei. Questa è stata una famiglia scelta che ha cambiato per sempre il corso di chi eravamo e di quale sarebbe stato il nostro percorso. Matty sapeva che amava far ridere la gente. Come ha detto lui stesso, se non avesse sentito la ‘risata’ avrebbe pensato di essere morto. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. E ragazzi, è riuscito a fare proprio questo. Ci ha fatto ridere tutti. E ridere forte. Nelle ultime due settimane mi sono conservata i nostri messaggi. Ridere e piangere e poi ridere ancora. Li terrò per sempre. Un giorno ho trovato un messaggio che mi ha inviato dal nulla. Dice tutto”.

La Aniston, infine, ha concluso con le seguenti parole: “Matty, ti amo così tanto e so che ora sei completamente in pace e libero da ogni dolore. Ti parlo ogni giorno… a volte riesco quasi a sentirti dire ‘potresti essere più pazza?’. Riposa fratellino. Mi hai sempre rallegrato la giornata…”.