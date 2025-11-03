Jennifer Aniston e Jim Curtis, una storia d’amore nata lontano dai riflettori e cresciuta nel segno della complicità e di una nuova consapevolezza.

Dopo anni di silenzio sentimentale, Jennifer Aniston torna a far parlare di sé non per un nuovo ruolo o un successo cinematografico, ma per il suo cuore. L’attrice americana ha ufficializzato la relazione con Jim Curtis, mental coach e ipnotista conosciuto nel mondo del benessere. Una storia nata lontano dai riflettori, cresciuta passo dopo passo fino a diventare pubblica con un gesto semplice ma significativo: una foto su Instagram.

Il nuovo amore di Jennifer Aniston: chi è Jim Curtis

Jim Curtis, 50 anni, si definisce un “professionista del benessere”. Laureato alla Whittemore School of Business dell’Università del New Hampshire, ha iniziato la propria carriera nella finanza, per poi dedicarsi al mondo della salute olistica dopo una diagnosi che gli ha cambiato la vita: una lesione al midollo spinale che gli causava forti dolori e difficoltà motorie. Da quell’esperienza è nato un profondo percorso di trasformazione personale, che lo ha portato a diventare ipnoterapeuta, autore e formatore all’Institute for Integrative Nutrition.

Autore dei libri The Stimulati Experience e Shift: Quantum Manifestation Guide, Curtis combina spiritualità, neuroscienze e tecniche di ipnosi per aiutare le persone a superare ansia e blocchi emotivi.

Secondo People, Curtis avrebbe “aiutato Jennifer a rallentare, a prendersi una pausa, a non correre più da un progetto all’altro”. Un cambiamento che per lei ha significato imparare a vivere con maggiore equilibrio e gratitudine.

Jennifer Aniston ufficializza la storia d’amore con Jim Curtis: la foto sui social

L’attrice americana ha ufficializzato la sua storia d’amore con Jim Curtis, condividendo su Instagram il loro primo scatto di coppia. La foto, pubblicata il 2 novembre in occasione del cinquantesimo compleanno di lui, immortala i due in un abbraccio affettuoso, accompagnata da una semplice dedica: “Buon compleanno, amore mio”.

Dopo un lungo periodo da single, la star di Friends appare oggi serena e sorridente, tra il successo della quarta stagione di The Morning Show e una ritrovata stabilità sentimentale. Come riportato da People, “si vedono quando possono e si divertono… lei aveva letto il suo libro e conosceva il suo lavoro: lui è molto diverso da chiunque abbia frequentato prima”.

La loro relazione è nata in modo semplice: un amico comune li avrebbe presentati dopo che Jennifer aveva letto uno dei libri di Jim. I primi avvistamenti risalgono all’estate, durante una vacanza a Maiorca, seguiti da una comparsa discreta alla première newyorkese di The Morning Show.