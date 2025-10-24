Tra le storie nate negli studi di Uomini e Donne, poche hanno catturato l’attenzione come quella dei due ex protagonisti romani. Dopo giorni di indiscrezioni, like sospetti e mezze smentite, hanno scelto di mostrarsi insieme in pubblico, suggellando il loro ritorno di fiamma con un bacio pubblico durante il primo live di X-Factor.

La fine delle precedenti relazioni e il riavvicinamento

Il legame tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri affonda le radici nella loro esperienza a Uomini e Donne. Durante il trono di Martina, la tronista scelse Ciro Solimeno, mentre Gianmarco, inizialmente rifiutato, divenne tronista e alla fine scelse Cristina Ferrara. Col tempo, entrambi hanno concluso le rispettive relazioni: Martina ha ufficializzato la fine con Ciro, mentre Gianmarco ha interrotto la storia con Cristina.

Poco dopo sono emerse immagini che li ritraevano insieme in atteggiamenti affettuosi, confermando il loro riavvicinamento. I loro ex partner hanno espresso disappunto: Ciro si è detto deluso dal comportamento di Martina, mentre Cristina ha spiegato di aver percepito distacco e mancanza di impegno da parte di Gianmarco.

Un bacio tra il pubblico di X-Factor… Ma non sono due persone qualunque

La conferma del rapporto è arrivata in maniera inequivocabile: la coppia si è mostrata insieme pubblicamente durante il primo live di X Factor 2025, senza alcuna esitazione. Un semplice gesto, un bacio tra la folla, è stato sufficiente a sancire il loro ritorno di fiamma davanti a centinaia di spettatori. L’episodio è stato documentato da Lorenzo Pugnaloni, che ha ripreso Martina De Ioannon e Gianmarco Steri arrivare agli studi Sky, passeggiare fianco a fianco e scambiarsi effusioni in piena libertà, dimostrando che la loro complicità non era più nascosta.

Il gossip continua a infittirsi, ma la nuova coppia sembra intenzionata a vivere la propria storia lontano da giudizi esterni, mostrando con gesti spontanei il loro sentimento.