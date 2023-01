Jeremy Renner, il post della riabilitazione: "Ho più di 30 ossa rotte, ma guariranno"

In un nuovo post pubblicato su Instagram, Jeremy Renner mostra come affronta la riabilitazione dopo l’incidente di inizo anno, rassicurando i fan: “Ho più di 30 ossa rotte, ma grazie al vostro amore guariranno”.

Jeremy Renner, il post: “Ho più di 30 ossa rotte, ma guariranno grazie a voi”

Jeremy Renner non hai mai smesso di aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, e dopo l’incidente accusato a inizio 2023, nella giornata di sabato 21 gennaio sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto della sua riabilitazione, ringraziando nella didascalia chi gli sta accanto: ”

“Queste più di 30 ossa rotte guariranno e diventeranno più forti, proprio come diventano più forti l’amore e il legame con la famiglia e gli amici.

L’incidente

L’incidente è accaduto il 1 gennaio 2023, quando l’attore Marvel che interpreta Occhio di Falco e il due volte candidato all’Oscar come attore protagonista per “The Hurt Locker” stava cercando di rimuovere con uno spazzaneve l’auto di un membro della famiglia che era rimasto bloccato nella neve vicino alla sua casa a Tahoe, in Sierra Nevada.

Lo spazzaneve però lo ha investito, ferendolo gravemente.

Il giorno successivo l’attore è stato sottoposto a due interventi chirurgici. Da quel giorno l’attore ha utilizzato spesso i social per aggiornare tutti gli affezionati sulla sua salute, e dopo oltre due settimane di ricovero, lo scorso 17 gennaio ha lasciato l’ospedale per iniziare il percorso riabilitativo.