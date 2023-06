Un magazzino di Jesolo ha preso fuoco nella notte: grande paura nel vicinato per l'esplosione delle bombole da sub

Era da poco passata la mezzanotte di mercoledì 28 giugno quando a Cortellazzo, una frazione del comune di Jesolo, è scoppiato un pericoloso incendio nei pressi di un’abitazione.

Jesolo, incendio in un magazzino: paura per l’esplosione delle bombole da sub

L’incendio è scoppiato, per cause ancora tutte da verificare, in un magazzino con tettoia situato nella zona adiacente ad un’abitazione di via Massaua, a Jesolo. La famiglia Serafin, proprietaria dell’abitazione, ha sentito indistintamente il rumore sordo delle bombole da sub, stipate l’una vicino all’altra nel magazzino incendiato, che sono esplose. Tutta la frazione di Jesolo si è svegliata di soprassalto, mentre i vigili del fuoco accorrevano sul posto.

L’intervento dei vigili del fuoco e la testimonianza dei vicini di casa

In breve tempo, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e a ristabilire l’ordine e la tranquillità in tutto il quartiere, mentre i vicini di casa, usciti in strada per osservare cosa stava accadendo erano ancora terrorizzati. Uno di loro, a causa delle fortissime esplosioni, ha avuto un mancamento. Fortunatamente, non ci sono stati feriti nè intossicati.