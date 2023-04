Joe Biden dalla Casa Bianca: "Prevedo di candidarmi nel 2024"

Che l’abbia detto non suscita particolare scalpore, solo qualche perplessità degli analisti: Joe Biden lo ha fatto sapere dalla Casa Bianca: “Prevedo di candidarmi nel 2024”. Ricandidarsi quindi, e il presidente Usa annuncia la sua decisione di essere della partita probabilmente proprio contro il suo avversario storico Donald Trump, giustizia permettendo.

Biden: “Prevedo di candidarmi nel 2024”

Il dato è controverso, perché come riportano i media Biden prevede di candidarsi nel 2024 alle presidenziali Usa, tuttavia “non sono ancora pronto ad annunciarlo”. Il presidente americano lo ha detto nel corso di un evento alla Casa Bianca. E ancora: “Prevedo di partecipare ad almeno altre due o tre Easter Egg Roll, forse anche cinque”. Insomma, Bde ha un po’ scherzato ai microfoni di Nbc ed un po’ fatto sul serio. Lo ha fatto partecipando alla Egg Roll, il gioco della corsa delle uova che si svolge a Pasqua.

Annuncio ufficiale forse in autunno

L’annuncio ufficiale è atteso per fine estate o autunno. Tuttavia ci sarebbe un recente sondaggio che pare abbia dato esito non proprio positivo per Biden. Washington Post e Abc spiegano che quasi il 60% dei democratici non vorrebbe la candidatura di Biden e che il 62% degli americani sarebbe “insoddisfatto” o “arrabbiato se l’attuale leader Usa salisse alla Casa Bianca per un secondo mandato.