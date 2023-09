Joe Jonas e Sophie Turner si stanno scontrando per l’affidamento delle figlie. Soltanto qualche giorno fa, il cantante e l’attrice di Games of Thrones hanno annunciato il divorzio dopo 8 anni di unione.

Joe Jonas e Sophie Turner: scontro per l’affidamento delle figlie

Alla fine di agosto 2023, Joe Jonas e Sophie Turner hanno annunciato la fine del loro matrimonio con un post congiunto. A distanza di qualche settimana da quale momento, emergono le prime indiscrezioni sulla separazione, che parlando di scontro per l’affidamento delle figlie. Insieme dal 2016, il cantante e l’attrice di Games of Thrones si sono sposati nel 2019 e poi sono diventati genitori di due bimbe. La prima si chiama Willa, mentre il nome della seconda è ancora top secret.

Joe Jonas e Sophie Turner: accuse reciproche

Stando a quanto sostiene TMZ, Joe Jonas si è scagliato contro Sophie Turner lanciandole accuse ben precise. Sembra che lo scorso 15 agosto i due abbiano avuto una discussione furibonda, motivo per cui il cantante, di nascosto dalla moglie, avrebbe fatto preparare le carte per il divorzio. L’attrice avrebbe scoperto tutto tramite i media e si sarebbe attivata per ottenere la custodia delle figlie, facendole trasferire da New York in Inghilterra. Joe, però, avrebbe i passaporti delle figlie e non sembra intenzionato a lasciarle andare. E’ per questo che Sophie l’ha accusato di averle “rapite“.

Salta l’accordo per l’affidamento congiunto

Su TMZ si legge:

“Joe credeva di aver trovato un accordo con l’ex moglie riguardo l’affidamento congiunto, ma poche ore dopo averla incontrata, ha scoperto che lei aveva intenzione di portarle definitivamente con sé in Inghilterra. (…) Se Joe obbedirà, violerà l’ordine del tribunale della Florida. (…) Le bambine erano state affidate a Joe Jonas negli ultimi mesi, previo accordo di entrambe le parti, e ora sono con la madre”.

Questo è quanto ha riferito un rappresentate di Jonas. Al momento, sembra che la Corte della Florida abbia già emesso un’ordinanza che vieta a entrambi i genitori di trasferire le bambine all’estero.