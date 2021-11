Spunta un retroscena inedito su Jordan Barrett, eletto il modello più bello del mondo nel 2013: ecco di cosa si tratta

La notorietà del 20enne Jordan Barrett, eletto “modello dell’anno”, è senza dubbio destinata a crescere. Biondo, occhi azzurri e uno sguardo carismatico, la giovanissima scoperta del mondo della moda sta già conquistando le passerelle di tutto il mondo. Il dono della bellezza è stato fornito al ragazzo australiano di Byron Bay come un vero e proprio dono della natura, particolarmente generosa nel suo caso.

Jordan Barrett: il retroscena sulla famiglia

Lo splendido modello nasconde tuttavia un segreto che riguarda la sua vita privata. Jordan è infatti il figlio di un trafficante di droga, arrestato nel 2013 con l’accusa di gestire un cartello di narcotraffico, con particolare dedizione allo spaccio di cannabis.

Con l’uomo è stata anche arrestata e riconosciuta colpevole la sua matrigna, mentre entrambi sono stati condannati a otto anni di carcere. Al momento stanno scontando la pena.

Jordan sembra aver troncato ogni tipo di rapporto con i suoi contestabili famigliari, soprattutto da quando è diventato una vera e propria icona.

Oltre alla già citata elezione a modello dell’anno, Jordan si è fatto notare al gossip anche per i suoi amori, veri o presunti. Intanto, nonostante la giovanissima età, è già stato insignito dalla critica specializzata del titolo di “giovane Leonardo DiCaprio”, mentre resta “boy of the year” per “Vogue America”.