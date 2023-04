Juan Manuel Merchan: chi è, età, origini del giudice del caso Trump

Le origni, la carriera da veterano del sistema giudiziario americano: chi è Juan Manuel Merchan, il giudice del processo contro Trump

Le accuse di Trump

“Per giudicarmi hanno scelto un uomo che mi odia!”. Sarebbe stata questa, in base alle indiscrezioni pubblicate sui media americani, la reazione di Trump quando ha scoperto che il nome del giudice della Corte Suprema di New York, che presiederà il suo processo per il caso Mettendone in dubbio l’imparzialità in quanto ha una figlia che ha lavorato nella campagna di Kamala Harris.

A fare le domande al tycoon c’è infatti il giudice Juan Manuel Merchan, che in passato ha già condotto l’indagine contro la Trump Organization conclusasi a gennaio con una multa di 1,6 milioni di dollari.

Perché lo stesso giudice?

A differenza di quanto afferma Trump, in realtà, spiegano gli esperti, di fatto Merchan è diventato il giudice del caso Trump automaticamente. O meglio, per aver presieduto il gran giurì che ha deciso l’incriminazione del magnate americano. Un ruolo ottenuto attraverso una procedura di estrazione casuale. Il fatto che si tratti dello stesso giudice che si è occupato della Trump Organization sarebbe dunque una incredibile coincidenza.

Chi è Juan Manuel Merchan

Nato in Colombia, emigrato a New York a 6 anni e cresciuto nel Queens, Juan Manuel Merchan, 60 anni, è considerato un giudice di grande esperienza e di assoluta rettitudine morale.

Nominato alla corte di New York nel 2006 dall’allora sindaco Michael Bloomberg, passato al penale del 2009, prima assistente del procuratore generale, nel corso della sua lunga carriera si è occupato di molti casi importanti finiti sulle prime pagine dei media americani. Questo però è senz’altro il più importante della sua lunga carriera.