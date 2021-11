Julian Assange si sposerà in carcere con Stella Moris: via libera al matrimonio dopo l'approvazione della domanda ai sensi di una legge del 1983

Il fondatore di WikiLeakes Julian Assange si sposerà in carcere con la compagna Stella Moris: il via libera al matrimonio è arrivato dal governo britannico e dalla direzione carceraria di Belmash, la “Guantanamo britannica” in cui il giornalista è rinchiuso per le attività di spionaggio che gli vengono contestate in una controversa vicenda internazionale.

Julian Assange sposerà la sua Stella: il si del segretario britannico alla Giustizia

A dare materialmente disco verde alle nozze dei due, oltre al direttore del carcere, il segretario alla giustizia del Regno Unito Dominic Raab. Assange e Moris avevano impugnato, nella loro richiesta, il Marriages Act del 1983 che permette ai detenuti di sposarsi anche in prigione.

Modulo di domanda e spese a carico della coppia, ecco come Julian Assange sposerà Stella Moris

Come funziona? Si fa un’istanza e se il governo non ravvisa elementi ostativi di sicurezza le nozze si fanno ma non a carico del contribuenti, bensì dei richiedenti.

Spiega una nota: “La domanda del signor Assange è stata ricevuta, considerata ed elaborata come sempre dal direttore della prigione che ha fatto quello che avrebbe fatto per qualsiasi altro prigioniero”.

Un amore nato in ambasciata, poi la decisione: Julian Assange sposerà in carcere a Belmash la sua compagna Stella

Julian e Stella si erano conosciuti ed innamorati durante i sei anni in cui Assange aveva vissuto presso l’ambasciata dell’Equador a Londra.

Lì il giornalista aveva chiesto asilo politico per sfuggire alla Svezia che per fare da apripista a Washington lo accusava di violenza carnale ed agli Usa che lo accusano di spionaggio per la diffusione dei documenti top secret sui crimini di guerra.