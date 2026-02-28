Kash Patel sotto accusa dopo i festeggiamenti a Milano-Cortina

Il presidente ha rimproverato Kash Patel per il suo comportamento dopo l'oro olimpico degli Usa: il filmato nello spogliatoio e l'impiego di un aereo governativo hanno scatenato critiche

La vicenda è diventata un caso politico dopo la diffusione di un video che ritrae Kash Patel mentre festeggia con la nazionale di hockey alla cerimonia per la vittoria agli OLIMPIADI di Milano-Cortina. Le immagini mostrano Patel a bordo di un velivolo al ritorno dai Giochi, un viaggio che fonti giornalistiche collegano all’uso di un aereo di Stato. Il presidente ha espresso a parole la propria delusione per il comportamento e per l’impiego del mezzo istituzionale, secondo le stesse fonti.

Il video che ha scatenato la polemica

Dopo l’espressione di delusione del presidente per l’uso del mezzo istituzionale, è emerso il filmato che ha alimentato la controversia. Nel video Patel è ripreso nello spogliatoio della squadra con una bottiglia in mano: salta, esulta, beve un sorso e spruzza i compagni con il liquido residuo. In un momento batte i pugni su un tavolo e gli viene posta al collo una medaglia.

La diffusione del filmato ha suscitato critiche in relazione a un grave episodio di sicurezza avvenuto a Mar-a-Lago, dove un uomo armato aveva tentato di entrare ed era stato ucciso dalle forze dell’ordine. Per numerosi osservatori la coincidenza temporale tra i due fatti ha reso il comportamento del capo dell’FBI particolarmente controverso.

Percezione pubblica e reazioni

Il video è stato condiviso rapidamente sui social e ha suscitato critiche sull’opportunità di tale esultanza per chi guida un’agenzia di polizia federale. Commentatori e avversari politici hanno sottolineato il rischio di compromettere la serietà istituzionale necessaria al ruolo. Per alcuni osservatori, la scena appare incompatibile con le funzioni di vertice e con l’immagine dell’ente investigativo.

Parallelamente, i sostenitori hanno difeso la spontanea natura della celebrazione sportiva e il valore emotivo del gesto nei confronti della squadra. La contesa mediatica riflette Si attendono chiarimenti ufficiali dall’agenzia circa le circostanze del filmato.

I dubbi sull’uso dell’aereo governativo e la giustificazione dello staff

Dopo le richieste di chiarimento sull’episodio, è tornata al centro del dibattito la questione dell’impiego di un aereo governativo per il viaggio. Critiche analoghe erano già emerse in passato quando Patel aveva utilizzato voli istituzionali per trasferte non esclusivamente operative o per seguire eventi sportivi. Lo staff del capo della FBI ha risposto che la missione era programmata da tempo e includeva attività ufficiali.

Secondo la ricostruzione fornita dallo staff, l’agenda prevedeva incontri con i vertici delle forze di polizia locali, colloqui su questioni di sicurezza e un briefing con l’ambasciatore in Italia. Lo staff ha indicato tali appuntamenti come parte integrante della trasferta e non come eventi paralleli o privati.

Trasferte precedenti e precedenti polemiche

La questione però ha già alimentato il dibattito pubblico in precedenti occasioni.

La questione però ha già alimentato il dibattito pubblico in precedenti occasioni. Erano state sollevate critiche quando Patel aveva utilizzato un aereo di Stato per partecipare a eventi come incontri di arti marziali o per motivi personali. Tali episodi hanno posto in evidenza il confine tra attività istituzionale e scelte di carattere privato per chi ricopre posizioni apicali nelle agenzie federali.

Il contesto degli eventi: la finale e l’incidente a Mar-a-Lago

La finale dell’hockey maschile in Italia ha contrapposto gli Stati Uniti e il Canada e ha richiamato pubblico e figure di rilievo. Patel era in tribuna per seguire la squadra statunitense, reduce da una vittoria in semifinale, e gli eventi sportivi avevano creato un clima di celebrazione. A ridosso di questi festeggiamenti si è verificato un episodio di sicurezza: un uomo armato si è avvicinato a Mar-a-Lago e, dopo un confronto con il Secret Service e le autorità locali, è stato neutralizzato. Le autorità hanno avviato accertamenti per definire motivi e dinamica dell’accaduto, ponendo al centro delle indagini il possibile movente e la responsabilità delle misure di protezione. La vicenda segue discussioni già emerse sul confine tra impegni istituzionali e scelte personali di figure apicali nelle agenzie federali, e rimane sotto osservazione mentre procedono le indagini.

Conseguenze politiche e narrative

Dopo l’incidente e il video dei festeggiamenti, gli analisti hanno rilanciato il dibattito sul rapporto tra immagine pubblica e responsabilità istituzionale. I commentatori evidenziano una frattura tra emozioni personali, come la gioia per una vittoria sportiva, e la necessità di mantenere comportamenti sobri in ruoli di comando. Altri osservatori sottolineano che la polarizzazione mediatica trasforma gesti spontanei in strumenti di disputa politica, amplificando le tensioni narrative. I dati raccontano una storia interessante: la percezione pubblica può mutare rapidamente in funzione della copertura mediatica. L’evoluzione sarà monitorata in relazione all’esito delle indagini sul caso.

Cosa resta e quali sono le prossime mosse

L’evoluzione sarà monitorata in relazione all’esito delle indagini sul caso. Il presidente ha espresso chiaramente la propria insoddisfazione, mentre lo staff di Patel continua a sottolineare la legittimità della trasferta. Le indagini sull’uomo armato che ha tentato di entrare a Mar-a-Lago proseguono e restano aperti profili di responsabilità penale e amministrativa. Parallelamente il dibattito pubblico si concentra sulla correttezza dell’impiego di risorse istituzionali per gli spostamenti dei funzionari. La vicenda potrebbe avere ricadute sulla percezione del FBI e sulle valutazioni politiche relative alla tutela delle istituzioni e alla gestione dell’immagine pubblica. L’esito delle indagini determinerà eventuali sviluppi procedurali e politici.