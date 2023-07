«Kata è viva, ma si trova in Perù»: è l'ultima soffiata anonima alla Procura, che ora indaga su questa nuova pista.

La sua scomparsa è avvolta nel mistero, ma spunta una nuova pista: la piccola Kata potrebbe essere ancora viva, ma si troverebbe in Perù.

Kata è ancora viva, ma si trova in Perù: la nuova pista

Le ricerche della piccola Kata proseguono senza sosta, anche se al momento la scomparsa della bimba di 5 anni, sparita dall’ex hotel Astor a Firenze, rimane avvolta nel mistero. Nessun indiziato concreto, e nessun indagato ufficialmente. Eppure, da un paio di giorni, la procura starebbe seguendo una nuova traccia.

«La bambina sarebbe viva. E sarebbe stata portata in Perù». – queste le parole di una fonte anonima, vicina alla vicenda.

Una pista che significherebbe molto per le indagini, ma ci sono ancora troppi interrogativi. Da quale aeroporto sarebbero partiti i rapitori e la piccola Kata? Chi li avrebbe coperti durante i vari trasferimenti? Con quale mezzo hanno raggiunto lo scalo? E perché il Perù?

Le parole di Matteo Renzi sulla scomparsa di Kata

Anche Matteo Renzi, in quanto ex sindaco di Firenze, si è espresso questo misteriosa vicenda. In particolare, ha commentato il presunto legame tra l’ormai defunto Silvio Berlusconi, e la piccola Kata: