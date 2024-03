Nelle scorse ore era circolata sui principali tabloid una foto, diffusa da Kensington Palace, che ritraeva la Principessa del Galles in compagnia dei figli.

Kate Middleton, la foto ritoccata

Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, sembrerebbe che l’immagine sia stata ritoccata. Associated Press, in particolare, ha dichiarato: “Ad un’ispezione più chiara, sembra che la fonte abbia manipolato l’immagine“. La foto, che sarebbe stata scattata dal Principe William, mostrava una sorridente Kate Middleton, abbracciata ai figli George, Charlotte e Louis in occasione della Festa della Mamma. La didascalia allegata recitava: “Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo sostegno negli ultimi due mesi. Auguriamo a tutti una felice festa della mamma. C.”

I dettagli incriminanti

Gli osservatori più attenti hanno subito notato che Kate non indossava la fede nuziale, ma soprattutto che l’immagine sembrava essere stata photoshoppata sulla base di uno zoom del braccio della principessa Charlotte. In breve tempo alcune delle principali agenzie di stampa, come Reuters e Associated Press, hanno rimosso la foto. “Si avvisano i clienti che la seguente storia è stata eliminata e non deve più essere utilizzata” ha scritto l’AP in un comunicato.

Le scuse di Kate

Non si sono fatte attendere le parole della Principessa, che ha pubblicamente chiesto scusa, spiegando di aver sperimentato il fotoritocco. “Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri” ha scritto sui social.