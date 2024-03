Kate Middleton ammette di aver modificato la foto con i figli

Vista la bufera causata dalla foto con i figli, Kate Middleton non ha potuto fare altro che vuotare il sacco. La moglie di William d’Inghilterra ha ammesso di aver modificato l’immagine.

Nelle scorse ore, Kate Middleton è finita al centro dell’attenzione per una foto che la immortala con i figli. Rilasciata da Kensington Palace, l’immagine ha alzato un polverone ed è stata rimossa dalle principali agenzie fotografiche perché ritenuta “manipolata“. La moglie del principe William ha rotto il silenzio e ha ammesso di aver modificato lo scatto.

Tramite gli account ufficiali della famiglia reale, Kate Middleton ha fatto sapere di aver modificato la foto. Si è scusata per la “confusione creata”, giustificando l’errore di comunicazione con un esperimento mal riuscito di editing. Si legge:

Kate Middleton ha confessato i suoi ‘peccati’ e per rendere ancora più credibili le sue scuse si è firmata “C”. Come mai ha usato questa lettera? Semplice: Catherine è il suo nome di battesimo, lo stesso con cui vuole essere chiamata.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024