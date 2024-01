Kate Middleton e le rinunce per la Royal Family

Kate Middleton ha dovuto rispettare dei protocolli ben precisi da quando fa parte della famiglia reale. Lei, come gli altri membri della Royal Family, infatti, devono seguire una serie di convenzioni. Dall’educazione agli outfit fino ai comportamenti da dover avere e l’alimentazione da dover seguire.

Le rinunce di Kate Middleton

Tante le rinunce che ha quindi dovuto fare Kate Middleton. Tanto per cominciare, nonostante la Middleton sia una grande amante della pasta, questo tipo di pasto (così come tanti altri) non può essere servito e quindi mangiato, durante le cene.

Stando a quanto si legge, infatti, la pasta non sarebbe l’unico alimento a non poter essere consumato durante le cene. A questa si aggiungono quindi: il pane, le patate e persino il riso.

Come sta Kate Middleton?

In questi ultimi giorni c’è stata davvero tantissima apprensione per Kate. Ha avuto un intervento all’addome! E’ di pochissimi minuti fa la notizia che la Middleton è stata finalmente dimessa, dopo ben dodici giorni. Kensington Palace ha fatto sapere che la moglie di William sta facendo degli importanti progressi e che quindi potrà trascorrere la sua convalescenza presso l’Adelaide Cottage, insieme alla sua famiglia. Davvero una bellissima notizia.