Kathy Griffin: “Ho un tumore ai polmoni anche se non ho mai fumato. Senza vaccino Covid starei peggio”

"Sto andando in chirurgia per rimuovere metà del mio polmone sinistro". Così l'attrice americana ha rivelato di avere un tumore ai polmoni.

Kathleen Mary “Kathy” Griffin, nata il 4 novembre 1960, è un’attrice americana, modella, cabarettista, personaggio televisivo, autrice più venduta del New York Times e sostenitrice dei diritti LGBT. Attrice e comica apprezzatissima negli Usa e nel resto del mondo: ora Kathy Griffin rivela di avere un tumore ai polmoni e sensibilizza sull’importanza del vaccino anti-Covid, senza il quale “sarei stata ancora peggio”.

Kathy Griffin ha un tumore ai polmoni

La Griffin affida ai social la sua più intima confidenza. Così ha comunciato ai fan di avere un cancro ai polmoni.

Immediati i messaggi di incoraggiamento e vicinanza provenienti da fan, amici e da tutto il mondo dello spettacolo. Colleghi e non solo hanno subito mandato il proprio incoraggiamento alla celebre attrice e comica statunitense.

Kathy Griffin ha un tumore ai polmoni: le sue parole

“Devo dirvi una cosa ragazzi. Ho il cancro”. Comincia così il post di Kathy Griffin, che senza troppi giri di parole spiega ai suoi numerosi fan: “Sto andando in chirurgia per rimuovere metà del mio polmone sinistro. Sì, ho il cancro ai polmoni anche se non ho mai fumato“.

L’attrice, che ha compiuto 60 anni lo scorso 4 novembre, ha rassicurato i follower, facendo sapere che i medici che la stanno curando si dicono “molto ottimisti” sulla malattia.

Lei intanto spera che con l’operazione possa essere asportato tutto il cancro, senza ricorrere successivamente a chemio e radio.

Kathy Griffin ha un tumore ai polmoni: l’importanza del vaccino anti-Covid

Kathy Griffin, inoltre, invita i fan a vaccinarsi contro il coronavirus, per contribuire nella lotta alla pandemia. L’attrice ha spiegato che il vaccino anti-Covid avrebbe influito positivamente sul tumore diagnosticatole. “Sono completamente vaccinata per il Covid.

Le conseguenze se non lo fossi stata sarebbero state ancora più gravi“, ha dichiarato.

Per la Griffin gli ultimi anni, corrispondenti al mandato dell’ex presidente americano Donald Trump, sono stati difficili. Infatti, ha sottolineato: “Sono stati 4 anni infernali, cercando di tornare al lavoro, facendovi ridere e divertirvi”. Poi ai suoi fan promette: “Tornerò a stare bene”. In tantissimi sono vicini all’attrice nella sua lotta contro la malattia e sperano presto di vederla di nuovo ridere (e far ridere).