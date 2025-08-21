Dopo la fine della relazione con Angelo Pisani, la comica italiana Katia Follesa ha un nuovo amore. Ecco chi è il nuovo fidanzato.

Katia Follesa, dopo Angelo Pisani ha ritrovato l’amore?

Katia Follesa ha finalmente voltato pagina dopo la fine della lunga relazione con Angelo Pisani. Secondo infatti le ultimissime indiscrezioni, la comica avrebbe ritrovato l’amore.

Anzi secondo Alberto Dandolo, nella sua rubrica “I belli, i buoni, i cattivi”, sul settimanale Oggi, Katia “è innamoratissima al punto di averlo ufficialmente presentato anche al suo ex compagno.” Sempre sulla rivista, leggiamo che Pisani avrebbe accettato il nuovo compagnano e Katia lo avrebbe anche già presentato alla figlia Agata. Ma, chi è il nuovo fidanzato di Katia Follesa?

Katia Follesa ha un nuovo amore: chi è il compagno?

Come abbiamo visto, Katia Follesa ha un nuovo amore. Di chi si tratta? Di Vincenzo Ferrara, attore di “Mare Fuori.” Siciliano, classe 1973, ha recitato in diverse serie tv tra cui “Distretto di Polizia 6″, “Un posto al sole”, “Don Matteo 7”, “Il giovane Montalbano” e “Squadra Antimafia 7”. Ferrara e Katia Follesa starebbero insieme dallo scorso mese di giugno anche se, nessuno dei due diretti interessati, ha per il momento confermato o smentito il gossip. Staremo a vedere.