L'ex attaccante della Lazio e l'influencer si sono detti addio definitivamente: sarà infatti divorzio.

La telenovela Baldé-Guatieri è probabilmente giunta al termine. La coppia, che si era lasciata dopo il tradimento del calciatore con Wanda Nara, era infatti tornata insieme. Ora, però, ecco l’addio definitivo.

Keita Baldé e Simona Guatieri: ecco la separazione, il retroscena sui tradimenti

Sposati nel 2022, solo un anno dopo Keita Baldé e Simona Guatieri erano finito al centro del gossip, per via del tradimento da parte del calciatore con Wanda Nara.

A renderlo noto l’ex marito della showgirl argentina, Mauro Icardi. Se all’inizio la Guatieri smentì la notizia, dopo le prove fornite dall’attaccante ex Inter, si sfogò sui social definendo Wanda come “Whacca.” Dopo un periodo di separazione, ecco però che Simona Guatieri e Keita Baldé hanno deciso di riprovarci, ad annunciarlo la stessa influencer a “Verissimo” ad aprile dello scorso anno. Riconciliazione durata però poco: arriva il divorzio.

Keita Baldé e Simona Guatieri, arriva la separazione definitiva

Ad annunciare il divorzio è stata proprio Simona Guatieri con un lungo post sui social. Arriva quindi la rottura definitiva tra l’influencer e Keita Baldé: “oggi chiudo un capitolo importante della mia vita. Me ne vado senza odio, ma con tanta consapevolezza.” Nel post Simona parla di “mancanze di rispetto, parole non dette, di silenzi punitivi e di ferite che col tempo sono diventate troppo profonde per essere ignorate.”. L’influencer ha anche aggiunto di aver amato con tutto il cuore e di aver aspettato cambiamenti che non sono mai arrivati.