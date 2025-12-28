Kim Jong Un Sottolinea l'Alleanza Nordcoreana-Russa nel Messaggio di Capodanno 2024

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha inviato un messaggio di auguri per il nuovo anno a Vladimir Putin, sottolineando i legami di solidarietà tra i due paesi e il supporto militare fornito da Pyongyang alla Russia nel contesto del conflitto ucraino.

Nella comunicazione, pubblicata dall’agenzia di stampa ufficiale KCNA, Kim ha descritto il 2025 come un anno di grande significato per l’alleanza bilaterale, definendo la collaborazione tra le nazioni come un’esperienza di condivisione di sangue e sacrifici nelle medesime battaglie.

Il supporto militare della Corea del Nord alla Russia

Secondo analisi condotte da agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali, la Corea del Nord ha inviato migliaia di soldati a combattere al fianco delle forze russe. Questo supporto è stato confermato ufficialmente nel mese di aprile, quando Pyongyang ha ammesso di aver inviato truppe per operazioni di sminamento in Russia.

Le perdite e il sacrificio

Nel corso di un intervento pubblico, Kim ha menzionato la morte di almeno nove membri di un reggimento ingegneristico durante il loro servizio in Russia, evidenziando il sacrificio dei soldati nordcoreani. Queste affermazioni mirano a rinforzare l’immagine di un’alleanza profonda e significativa tra i due paesi.

Aumento della produzione di armi in Corea del Nord

Oltre a sostenere la Russia militarmente, Kim ha recentemente ordinato un incremento della produzione di missili e munizioni. Durante una visita a fabbriche di armamenti, ha sottolineato l’importanza di prepararsi per un anno impegnativo, dichiarando che il settore della produzione di missili è cruciale per il rafforzamento della deterrenza bellica.

Nuove fabbriche per il futuro

Per far fronte alla crescente domanda delle forze armate nordcoreane, Kim ha richiesto la costruzione di nuove fabbriche di munizioni. Questo rappresenta un chiaro segno della determinazione del regime a sviluppare ulteriormente le proprie capacità militari, mirando a migliorare la precisione dei lanci e a testare nuovi sistemi d’arma, potenzialmente da esportare in Russia.

Relazioni rafforzate tra Pyongyang e Mosca

Le relazioni tra Corea del Nord e Russia si sono intensificate notevolmente dal momento dell’invasione russa dell’Ucraina, avvenuta quasi quattro anni fa. Kim ha dichiarato che, in cambio del supporto militare fornito a Mosca, la Russia ha offerto assistenza finanziaria, tecnologia militare e forniture alimentari ed energetiche a Pyongyang.

Questo scambio rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della cooperazione strategica tra i due paesi, mentre entrambi si trovano a fronteggiare pressioni internazionali e sanzioni.

In un contesto geopolitico complicato, l’alleanza tra Corea del Nord e Russia sembra destinata a crescere, con Kim Jong Un che si prepara a rivelare nuovi piani di modernizzazione e produzione durante il congresso del suo partito, previsto per il prossimo anno.