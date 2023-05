L'8 maggio la Francia celebra la sua vittoria sulla Germania nazista

Una data cruciale per tutti i paesi che vissero l’orrore della Seconda Guerra Mondiale e che la videro finire dopo sei anni di orrore: l’8 maggio anche la Francia celebra la sua vittoria sulla Germania nazista e per l’occasione il presidente in carica Emmanuel Macron è arrrivato sugli Champs Elysees per la ricorrenza ma con pochissimi presenti. La celebrazione della vittoria sulla Germania nazista è quella che ricorda la giornata dell’8 maggio 1945, ed anche la Francia festeggia.

La Francia celebra la vittoria sulla Germania nazista

Da quanto si apprende il capo dello stato Emmanuel Macron ha risalito gli Champs-Elysées di Parigi, scortato dalla Guardia Repubblicana. La Guardia d’onore era come sempre a cavallo e motorizzata ma stavolta ill passaggio istituzionale pare sia avvenuto davanti a poche decine di curiosi. Dai media si apprende inoltre che per questo particolare anno, un 2023 ricco di tensioni sociali in Francia, ed a causa del rischio di proteste, ricorrenti dall’adozione della riforma delle pensioni, è stata vietata qualsiasi manifestazione nei pressi degli Champs-Elysees.

Truppe passate in rassegna e onori a De Gaulle

Dal canto suo il presidente francese ha passato in rassegna le truppe e salutato i vertici politici e militari presenti alla cerimonia. Macron si è recato anche in Place Clemanceau davanti alla statua dedicata a Charles de Gaulle. Da lì il corteo presidenziale ha raggiunto l’Arco di Trionfo per la deposizione della corona, per riaccendere la fiamma e per un minuto di silenzio davanti alla tomba del milite ignoto. Con il presidente c’era anche la premier transalpina Elisabeth Borne.