L’addio di Gravellona Toce a Lara Leopaldi, morta per un malore a 20 anni: la decisione di non andare a messa e la corsa inutile in ospedale

L’addio di Gravellona Toce, in Piemonte, alla 20enne Lara Leopaldi, morta per un malore, ha scosso gli animi di tutti: la giovane volontaria si era sentita male la notte della vigilia di Natale e malgrado un ricovero tempestivo prima all’ospedale di Domodossola e poi in elicottero al Maggiore di Novara per lei non c’era stato nulla da fare.

L’addio di Gravellona e Lara Leopaldi, scomparsa la notte della vigilia di Natale

E la morte per malore improvviso di Lara, fidanzata del consigliere comunale di Gravellona Luca Forcina, è stata davvero un fulmine a ciel sereno. La giovane donna era infatti conosciutissima e stimata per il suo impegno nel volontariato e per il suo amore per la musica.

Gravellona dice addio a Lara Leopaldi, missionaria in Brasile e cardine del volontariato locale

Faceva parte del corpo musicale gravellonese ed era stata missionaria in Sud America, a Pescador, in Brasile.

Aveva partecipato al progetto di formazione “R-Estate in Missione” proposto dal Centro missionario diocesano ed era una figura cardine della parrocchia di San Pietro.

Il compagno amministratore di Gravellona dice addio a Lara Leopaldi: “Ciao amore mio”

Il compagno Luca ha voluto affidare ai social un toccante messaggio di addio: “Ciao amore mio. Ora va’ ed insegna agli angeli come restaurare le ferite del nostro cuore”.

Luciano Agazzone e gli amici del centro missionario hanno ricordato lara con parole altrettanto toccanti: “Lara era discreta, molto sorridente, ricolma di umiltà e di voglia di fare. Un fiore dalla corolla delicata e dalle radici forti”.