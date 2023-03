L'AI colpisce ancora: anche Putin in manette dopo il finto "Trump arrestato"

L’AI del web e dei social colpisce ancora: anche Vladimir Putin “finisce in manette” dopo il finto “Trump arrestato”. Insomma, prima l’ex presidente Usa prelevato dalla polizia, poi il Papa in abiti fashion e adesso il capo del Cremlino che viene preso ed ammanettato per i crimini – quelli reali e come – che gli contesta l’Aja. E non è una sola ipotesi, ma il frutto del lavoro dell’lntelligenza artificiale che come spiega Tgcom “è entrata a gamba tesa anche negli affari di politica estera”.

Anche Vladimir Putin in manette

La tecnologia di ultima generazione permette di generare immagini suggestive, a volte improbabili, altre in un certo senso “auspicate” . E nel caso del mandato di arresto emesso dalla Corte Penale internazionale nei confronti del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin sta circolando adesso l’immagine, ovviamente falsa, dello stesso arerstato. Putin è accusato dall’Aia del “crimine di guerra” di “deportazione illegale” di bambini dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia e le immagini del finto arresto dell’ex presidente Usa Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels avevano funto a “apripista” per quella in cui Putin viene ammanettato.

Circondato dai poliziotti o dietro le sbarre

Il numero uno del Cremlino ha gli schiavettoni ai polsi ed è circondato da poliziotti. Oppure dietro le sbarre con la tuta arancione dei prigionieri di Guantanamo. Una sola differenza con Trump: quest’ultimo nella foto taroccata è irascibile come sempre mentre Putin ha mantenuto la sua espressione indecifrabile di sempre.