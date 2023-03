Papa Francesco come non dovrebbe mai essere vestito: la foto è virale

Sui social appare quello "scatto" e tutti commentano a valanga: Papa Francesco come non dovrebbe mai essere vestito, la foto è virale

Sui social appare un Papa Francesco come non dovrebbe mai essere vestito e la foto è diventata virale. Con l’Intelligenza Artificiale, grazie alla quale si possono creare immagini false ma talmente realistiche da far apparire ad esempio Donald Trump arrestato, il pontefice viene “ritoccato” in modo tale da apparire in una veste “trendy”. Lo ha rilanciato ad esempio l’account Twitter “outpump” che scrive: Un utente su Twitter ha chiesto all’AI di creare Papa Francesco mentre drippa e questo è il risultato”.

Una fotografia su Instagram in cui il Papa Francesco indossa un lussuoso camice-piumino bianco, ovviamente è un Deepfake ma il potere di condivisione della foto è rimasto immutato, anzi. Perfino i media internazionali per un attimo hanno creduto che la fotografia fosse autentica, nonostante “non avessero trovato l’autore dell’immagine originale o ulteriori informazioni su dove o in quale giorno fosse stata scattata”. Il dato è che quei contenuti multimediali, fotografie, video o audio manipolati o creati con l’intelligenza artificiale, servono per creae un contesto surreale, in cui le caratteristiche del soggetto cozzino con quanto la foto ritrae o ne esasperino alcune caratteristiche oggettive (Trump arrestato).

AI-generated image of Pope Francis goes viral on social media. pic.twitter.com/ebfLK4F850 — Pop Base (@PopBase) March 25, 2023

Cosa può fare l’Intelligenza artificiale

Il papa quindi, che è icona di carità ed umiltà e Papa Francesco che si quei valori è notoriamente un vero “totem” appare vestito in maniera tale da suggerire che sia caduto in contraddizione. Numerosi i commenti social: “Divento cattolico e credo a tutte le loro favolette, se succede veramente”.