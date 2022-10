L’Angelus di Papa Francesco: “C’è un pericolo di guerra nucleare”

Papa Francesco, durante l'omelia della messa di oggi, è tornato a parlare della guerra in Ucraina: "Si rischia il conflitto nucleare"

Papa Francesco è tornato a parlare del conflitto in Ucraina, che prosegue senza sosta da febbraio. Il Pontefice si è espresso sulla possibile deriva catastrofica che potrebbe avere la guerra, se dovessero intervenire le armi nucleari. Un’ipotesi che sembra essere sempre più concreta.

Guerra in Ucraina, le parole di Papa Francesco: “Rischiamo il conflitto nucleare”

Il Papa durante l’omelia della messa per la canonizzazione di Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti, tenutasi nella mattinata di oggi, domenica 9 ottobre, è tornato a parlare della guerra in Ucraina. Papa Francesco ha fatto riferimento al Concilio Vaticano II e al rischio di un conflitto nucleare: “A proposito dell’inizio del Concilio, 60 anni fa, non possiamo dimenticare il pericolo di guerra nucleare che proprio allora minacciava il mondo.

Perché non imparare dalla storia? Anche in quel momento c’erano conflitti e grandi tensioni, ma si scelse la via pacifica.”

Papa Franscesco e il riferimento ai migranti

In pecedenza, il Papa aveva parlato anche dei migranti: “L’esclusione dei migranti è schifosa, è peccaminosa, è criminale. Non aprire le porte ai migranti significa mandarli nei lager dove sono sfruttati e sono venduti come schiavi. La malattia e la fragilità comuni fanno cadere le barriere e superare ogni esclusione.

Ho paura quando vedo comunità cristiane che dividono il mondo in buoni e cattivi, in santi e peccatori: così si finisce per sentirsi migliori degli altri e tenere fuori tanti che Dio vuole abbracciare. Per favore, includere sempre: nella Chiesa come nella società, ancora segnata da tante disuguaglianze ed emarginazioni. Includete tutti.”