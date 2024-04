Lo scatto risale all’Ancona Comics & Games, evento che si è tenuto al PalaPrometeo Estra sabato 13 e domenica 14 aprile. Rocco Siffredi e Cristina D’Avena hanno annunciato delle novità in arrivo, con due emoticon, quella del diavolo e quella di un angioletto.

La foto tra Rocco Siffredi e Cristina D’Avena

Poco è bastato per scatenare la fantasia dei fan che, stando anche ai commenti che hanno riempito i post, ora sognano una collaborazione artistica tra i due. Tuttavia, Cristina D’Avena ad Ancona non si è lasciata andare a nessuna rivelazione in merito ad un’eventuale collaborazione con Rocco Siffredi.

Lo scatto tra i due pubblicato nel 2019

Già in passato i due si erano ritrovati sullo stesso palco, in occasione di un evento a Roma organizzato a Capodanno.

Nel 2019 Cristina D’Avena aveva postato una foto, scrivendo:

«Puffa di qua… Puffa di là… Gli auguri con Rocco eccoli qua… Uno scoppiettante 2019 a tutti».

Il ringraziamento di Cristina D’Avena ai fan

«Il successo lo devo a chi mi ama così tanto, a chi viene ai miei concerti. Nutro una grande forma di rispetto nei confronti dei miei fan. Mi divertono, mi piacciono, sono attenti, scrupolosi, mi danno consigli. Sono una grande ricchezza per me. Sui social, rispondo, li ascolto, leggo i loro commenti. Sono una parte davvero importante della mia vita».

Ora bisogna solo aspettare per sapere cosa avranno in serbo per i fan.