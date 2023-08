Cristina D’Avena ha condiviso alcuni scatti in bikini che hanno letteralmente mandato in tilt i social. I commenti, neanche a dirlo, sono esilaranti e, talvolta, irripetibili.

Cristina D’Avena in bikini: le foto sono virali

Considerata da sempre la star dei bambini, Cristina D’Avena riesce ad incantare anche i grandi, specialmente quando condivide scatti bollenti. Nelle ultime ore, la cantante ha postato alcune fotografie che la immortalano in bikini e i fan sono andati in estasi.

Cristina D’Avena: corpo da urlo a 59 anni

“Ferragosto in Barbie Style… Vi penso! Godetevi il sole“, ha scritto Cristina a didascalia degli scatti che la ritraggono in costume. La D’Avena ha sfoggiato un bikini fucsia, tempestato di paillettes. Più che il look da spiaggia, i fan si sono concentrati sul suo corpo mozzafiato, perfetto nonostante le 59 candeline sul groppone.

Neanche a dirlo, i commenti dei fan agli scatti in bikini di Cristina D’Avena sono esilaranti. Alcuni sono addirittura irripetibili. Si legge: “Barbie non serve, a noi serve Puffetta“, oppure “Ogni Ferragosto una moltitudine di eterosessuali perde la vista o muore vedendo i post di Cristina D’avena in costume. Con il vostro aiuto possiamo fare molto. Campagna per la salvaguardia dei morti di F*IGA follower di CDVN. Il vero etero sei tu che lo abbandoni“, o ancora “Se solo avessi immaginato che sarebbe diventata cosi, avrei seguito di più Cristina D’Avena che Vasco“.