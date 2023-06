Cristina D'Avena, le foto bollenti: "C'è chi vuole puffarmi e chi..."

Cristina D’Avena ha rotto il silenzio sul suo rapporto con l’aspetto fisico e su ciò che sarebbero soliti scriverle i suoi ammiratori sui social.

Cristina D’Avena: le foto bollenti

Cristina D’Avena ha risposto ad alcune domande in merito ai suoi scatti bollenti che hanno fatto il pieno di like sui social e che le hanno permesso di attirare l’attenzione dei fan, conquistati dalla sua bellezza.

A tal proposito la celebre cantante ha detto: “Si parlò di svolta sexy, di provocazioni, come se volessi ricercare una nuova ribalta. Per delle foto estive in costume, al mare? Ma capisco: Instagram è una vetrina di “curve” e io ero una insospettabile” ha raccontato la celebre cantante, e ancora: “In realtà mi è sempre piaciuto mostrare la mia femminilità, anche ai concerti, le mie forme. Meno le gambe, infatti indosso gonne lunghe”. Da quel momento sono molti i follower che ora la guardano con occhi diversi: “Premessa: non ho ricevuto proposte indecenti. Complimenti coloriti sì, e fanno piacere alla mia età (…) C’è chi vorrebbe “puffarmi” e chi avrebbe “perso qualche diottria” solo a guardarmi. Qualcuno mi attribuisce “elisir di giovinezza”, altri si dichiarano innamorati da quando erano bambini, ma ora non solo per le canzoni. Sappiate che per alcune foto ho usato filtri migliorativi”.

La cantante ha ammesso di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica e ha anche sottolineato di sentirsi felice e realizzata così com’è.