All’alba della domenica di Pasqua un tragico incidente a L'Aquila: una ragazza di 20 anni è morta mentre viaggiava in auto con il suo fidanzato

Una enorme tragedia all’alba della domenica di Pasqua in Abruzzo, dove una ragazza di 20 anni, Gioia Muliere, è morta in seguito a un incidente, avvenuto a San Benedetto dei Marsi, mentre viaggiava in auto insieme al suo fidanzato.

La dinamica dell’incidente a L’Aquila: ecco cosa è successo

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 5 del mattino di domenica 31 marzo 2024, a San Benedetto dei Marsi.

Stando alle prime informazioni, un’automobile con due giovani a bordo procedeva lungo la strada quando improvvisamente ha sbandato, finendo per uscire dalla carreggiata, andando poi a schiantarsi contro un muro. Sembrerebbe che la macchina procedesse da sola, e che non ci siano altre vetture coinvolte.

L’arrivo dei soccorsi dopo l’incidente a L’Aquila

Non è ancora chiaro chi sia stato ad avvertire i soccorsi in seguito allo schianto, sul posto però sono quindi accorsi il personale medico del 118 e l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri del comando locale.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, mentre il fidanzato è rimasto ferito e trasportato all’ospedale “SS Filippo e Nicola”, dov’è attualmente ricoverato.

Le parole del sindaco dopo l’incidente a L’Aquila

Il sindaco di Luco dei Marsi, in questo giorno di lutto, ha affermato: