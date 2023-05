L'Aquila, non vedente dalla nascita diventa dottore in Storia medievale

L'Aquila, non vedente dalla nascita diventa dottore in Storia medievale

L'Aquila, non vedente dalla nascita diventa dottore in Storia medievale

Nel Dipartimento di Scienze Umane di Univaq si è laureato Pasquale Ritenuto, 33enne cieco dalla nascita che è riuscito a far prevalere sulla disabilità la sua passione per la storia medievale

Gli ostacoli sono fatti per essere superati. Lo diceva John Willard Marriott nel Novecento. Oggi si unisce a lui Pasquale Ritenuto, un 33enne abruzzese non vedente dalla nascita che si è laureato in Lettere Moderne all’Università dell’Aquila superando una a una tutte le difficoltà legate al suo handicap.

Una tesi sulla Sulmona medievale

Pasquale ha composto una tesi in Storia medievale dedicata alla città abruzzese di Sulmona. Seguito dal prof. Amedeo Feniello, ha ricostruito al dettaglio e con dovizia tutti i particolari della storia del luogo. «È stato un approccio piacevole perché amo la storia sin dai tempi della scuola primaria: mi è sempre piaciuto navigare nel Medioevo e questo risultato per me è motivo di orgoglio» ha raccontato il neodottore ringraziando i suoi colleghi, la sua famiglia e la cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali, che lo hanno sostenuto e accompagnato nel raggiungimento di un successo tanto desiderato.

Il rischio di abbandonare gli studi

Un percorso non senza difficoltà. Nel 2019 Pasquale rischiò di dover interrompere il suo percorso di studi a causa dell’incertezza dei fondi comunali legati all’acquisto dei testi in braille. Come se non bastasse, nuove difficoltà arrivarono insieme alla pandemia l’anno successivo: «Con il Covid ho dovuto seguire le lezioni a distanza; il computer ogni tanto si bloccava, quindi ho dovuto chiedere aiuto a chi mi stava intorno per continuare a seguire le lezioni» ha ricordato il giovane. Tra progetti futuri e sogni nel cassetto, Pasquale inizierà a breve un corso da centralinista, senza escludere però che la passione per lo studio e la storia medievale possano portarlo di nuovo tra banchi e libri: vorrebbe «[…] insegnare, in modo da tramandare la mia passione alle future generazioni».