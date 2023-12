Ieri, venerdì 29 dicembre, il Veneto ha commemorato Vanessa Ballan, la giovane mamma 26enne tragicamente uccisa nella sua abitazione, mentre emergono nuovi dettagli.

Le indagini procedono

Le indagini sulla sua tragica morte continuano a procedere. L’ultimo aggiornamento riguarda il rapporto che Bujar Fandaj aveva, non solo con Vanessa, ma anche con il marito, Nicola Scapinello. Secondo le informazioni emerse da Il Gazzettino, Fandaj era un amico di famiglia della coppia e aveva interagito con loro in varie occasioni. Il Procuratore Marco Martani ha sottolineato l’importanza delle indagini nel determinare il legame tra Fandaj e la coppia, aggiungendo che si tratta di accuse che potrebbero comportare ergastolo. Inoltre, si è espressa la volontà di ricontattare Nicola Scapinello per ulteriori dettagli, cruciali per la ricostruzione del caso.

Una relazione ossessiva con la vittima

Si è anche scoperto che Fandaj frequentava la famiglia di Vanessa con una sorta di pretesto amichevole, ma aveva in realtà una relazione ossessiva con la giovane madre. Quando ha realizzato che non avrebbe potuto separarla dal marito, ha tentato di mandare al compagno un video intimo tra lui e Vanessa, ma ciò ha portato solo a una denuncia per stalking.

Ieri i funerali: una celebrazione privata

Si trattato di una celebrazione intima e privata, un modo per la famiglia di elaborare il proprio dolore senza l’interferenza di estranei. La famiglia ha espresso il desiderio di vivere questo momento nell’intimità, riservando il proprio lutto e la propria sofferenza a una cerchia ristretta di persone care. Al funerale presente anche il Presidente del Veneto, Luca Zaia, per rendere l’ultimo omaggio a Vanessa Ballan.