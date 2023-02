Trentanovesimo presidente degli Stati Uniti dal 1976 al 1980 e Nobel per la Pace, l'ex presidente Usa Carter in fin di vita: cure palliative a casa

L’ex presidente Usa Jimmy Carter in fin di vita: per lui cure palliative a casa.

Per sua scelta il capo della Casa Bianca negli anni prima di Reagan ha preso questa decisione e la sua famiglia chiede discrezione per l’89enne democratico. La scelta, fa sapere il Carter Center, giunge “dopo una serie di brevi ricoveri in ospedale”. Carter “Riceverà le cure palliative, invece, di ulteriori interventi medici”.

L’ex presidente Usa Carter in fin di vita

Poi la precisazione: la famiglia “ha chiesto rispetto per la privacy in questo momento”.

Carter è stato il trentanovesimo presidente degli Stati Uniti dal 1976 al 1980 e nel 2002 fu insignito del Nobel per la Pace. Jimmy Carter è il più anziano ex presidente americano in vita e in carica lui fu artefice degli accordi a Camp David che portarono nel 1979 al trattato di pace tra Israele ed Egitto.

Da Camp David alle relazioni con Pechino

Ma soprattutto con Carter e grazie a lui gli Usa ristabilirono finalmente relazioni diplomatiche con la Cina per giungere alla firma degli accordi con la Russia per la “limitazione delle armi strategiche”.

Carter venne sconfitto nel 1980 dal repubblicano Ronald Reagan, due anni dopo fondò la Carter center, un fondazione impegnata alla promozione sociale e alla risoluzione dei conflitti nel mondo.