Alberto Lombardini, 57 anni, fondatore della società Tecnove di Novellara, si trovava in Francia quando questa mattina è stato rivenuto ormai privo di vita.

La morte di Alberto Lombardini

Sarebbe stato stroncato da un malore, probabilmente nel sonno, l’imprenditore Alberto Lombardini. Fondatore di Tecnove: un’azienda specializzata nella lavorazione di carpenteria meccanica media di Novellara in provincia di Reggio Emilia.

Si trovava in Francia, in una delle sue trasferte per lavoro e al momento del risveglio, uno dei suoi collaboratori e il personale dell’hotel lo hanno rinvenuto in camera, privo di vita.

Il ricordo del sindaco di Novellara dopo la morte di Alberto Lombardini

«Perdiamo un imprenditore capace ed intraprendente, una persona di grande disponibilità che ha sempre dimostrato attenzione allo sviluppo non solo della sua azienda, che ha portato a competere con successo sui mercati mondiali e di cui avevamo festeggiato proprio pochi mesi fa i 30 anni di attività, ma anche di Novellara. Dalle iniziative ambientali a quelle di formazione e lavoro per i giovani, dalle attività sportive come il torneo multiculturale di calcio all’impegno per il completamento della tangenziale, in Alberto Lombardini abbiamo sempre trovato un interlocutore attento e un sostegno prezioso».

Le parole di Roberta Anceschi, presidente di Unindustria Reggio Emilia