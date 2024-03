Claudio Baglioni ha voluto rendere omaggio al suo storico collaboratore Francesco Novaro, noto come Franco tra gli amici, che lo ha accompagnato per anni nella sua carriera artistica.

Morto Franco Novaro: lo storico collaboratore di Baglioni

Franco Novaro era un volto familiare anche per i fan del cantante, che nei commenti sui vari social di Baglioni lo hanno ricordato con affetto, condividendo aneddoti personali in cui Novaro era coinvolto.

Baglioni ha condiviso un pensiero commovente attraverso versi, onorando la memoria di Novaro: “Francesco Novaro se n’è andato nella notte lasciando buio, dolore e tristezza nei cuori dei suoi cari e dei suoi tanti amici.” Il cantante ha continuato esprimendo il suo augurio per il viaggio di Novaro verso un nuovo orizzonte luminoso e colorato, ringraziandolo per i meravigliosi ricordi condivisi.

Novaro è stato coinvolto in un’inchiesta che riguardava il cantante, ma è stato assolto da tutte le accuse, dimostrando la sua innocenza fino all’ultimo grado. Baglioni lo ha citato anche in un’intervista a Repubblica, ricordando il loro lavoro insieme su album come “Oltre”, che alla fine si rivelò un successo nonostante i dubbi iniziali.

Per Claudio Baglioni, la perdita di Novaro rappresenta un altro duro colpo in pochi mesi, dopo la recente scomparsa del direttore d’orchestra Danilo Minotti.