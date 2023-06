Errata corrige: nessuna intelligenza artificiale canterà al posto di John Lennon. A dichiararlo è Paul McCartney, che mette a tacere una volta per tutte le voci sulla creazione di un ultimo inedito brano dei Beatles, per la realizzazione del quale le nuove tecnologie avrebbero recuperato la voce del cantante britannico.

Nessuna voce artificiale

Molti fan hanno creduto (e temuto) che le nuove intelligenze artificiali avessero realmente fabbricato ex novo la composizione con la voce di John Lennon. McCartney ha chiarito a proposito: «Abbiamo visto un po’ di confusione e di speculazione su questo argomento, sono state fatte molte ipotesi. Non posso dire troppo in questo momento ma, per chiarezza, posso dire almeno che niente è stato creato artificialmente o sinteticamente. È tutto reale. Abbiamo ripulito alcune registrazioni esistenti, un processo che va avanti da anni».

L’incomprensione

Anche noi di Notizie.it lo scorso 14 giugno scrivevamo: «In un’intervista rilasciata a Bbc Radio 4, il bassista dei Beatles Paul McCartney annuncia la pubblicazione entro la fine del 2023 di un nuovo, ultimo brano dei Beatles creato dall’intelligenza artificiale grazie all’estrapolazione della voce di John Lennon dalla canzone del 1978 […]. Ma, se sbagliare è umano, quello che sarà con ogni probabilità l’ultimo lavoro col sigillo del gruppo musicale britannico andrà ben oltre: come tutti i suoi capolavori, si tratterà di qualcosa in grado di risuonare across the universe.