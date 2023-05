Al rialzo, seppur minimo, la crescita italiana del primo trimestre: nei conti economici trimestrali l’Istat parla di un +0,6% (anziché 0,5) rispetto al trimestre conclusivo dello scorso anno, portando nel confronto annuo la crescita complessiva dall’1,8 all’1,9%.

Migliore di Francia e Germania

Il dato tricolore per il primo tris del 2023 risulta migliore di quello delle principali economie europee concorrenti, ovvero quella francese e quella tedesca. Nel primo caso, l’Insee (Institut national de la statistique et des études économique) ha pubblicato un consuntivo del +0,2% nel primo trimestre. Nel secondo, c’è stato invece un calo dello 0,3%. Nel complesso, il Pil dei Paesi dell’area euro è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dell’1,3% nel confronto con il primo trimestre del 2022.

Occupazione e buste paga

Per ciò che concerne l’occupazione, i conti economici trimestrali evidenziano che «le ore lavorate hanno registrato un aumento dell’1,3% rispetto al trimestre precedente. Questo risultato è la sintesi di un calo dello 0,4% nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e di crescite dell’1,9% nell’industria in senso stretto, dello 0,3% nelle costruzioni e dell’1,4% nei servizi». Continua invece il neo delle buste paga: «Stazionari i redditi da lavoro dipendente pro-capite del totale economia, per effetto di una crescita dello 0,7% nell’agricoltura, dello 0,4% nell’industria in senso stretto e dell’1,2% nelle costruzioni che contrastano la riduzione dello 0,2% nei servizi».