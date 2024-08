L’oroscopo di oggi giovedì 22 agosto 2024 rivela numerose novità. Grandi cambiamenti per ogni segno zodiacale, sia in amore che nel lavoro.

Oroscopo di giovedì 22 agosto: le previsioni per ogni segno zodiacale

Il segno più fortunato in questa giornata, grazie alla Luna nel segno dell’Ariete, sarà il Leone, mentre quello più sfortunato sarà il Cancro. Ecco tutte le previsioni.

Ariete: in arrivo una giornata particolare, continueranno gli alti e bassi in amore. I troppi impegni lavorativi creeranno molte discussioni in queste ore.

Toro: bisognerà prendere una decisione difficile nelle prossime ore, soprattutto sul piano economico e lavorativo. L’amore andrà meglio e si potranno vivere momenti segnati dalla passione.

Gemelli: la giornata inizia con il piede giusto. Le vecchie incomprensioni nei rapporti lavorativi andranno via via a migliorare, mentre non si perderà il focus sui progetti lavorativi.

Cancro: ci sarà molta tensione nell’aria. Non soltanto al lavoro, dove le situazioni diventeranno sempre più stressanti, ma anche in amore dove sarà fondamentale il dialogo affinché le incomprensioni possano passare in fretta.

Leone: una giornata nella quale verranno messe da parte tutte le insicurezze. Si vivranno ore favorevoli per nuovi progetti sia in ambito lavorativo che in quello personale. Buone notizie anche per i rapporti con il proprio partner, ma bisogna fare attenzione a non prevalere troppo.

Vergine: probabilmente per molti nati sotto questo segno è arrivato il momento di iniziare un nuovo percorso di lavoro e sperimentare situazioni che creano ansia e stress. Tuttavia, pian piano le cose diventeranno sempre più chiare. L’amore in questo periodo non è molto positivo, bisognerà riflettere affinché ci siano momenti migliori.

Bilancia: è arrivato il momento di fare spazio a nuove esperienze nel campo lavorativo. L’amore è in recupero ed occhio agli amori passati.

Scorpione: Venere sorride a questo segno, regalando momenti unici con il partner. Tuttavia, notizie positive anche al lavoro: Saturno offre la determinazione che serve per continuare a lavorare sui progetti.

Sagittario: la Luna promette relazioni intense, non soltanto quelle brevi, ma anche quelle di lunga data. Sul lavoro, invece, l’energia di questo segno permetterà di affrontare qualsiasi sfida con intraprendenza.

Capricorno: l’ansia e lo stress sono dietro l’angolo. Tuttavia, bisognerà cercare di mantenere un atteggiamento positivo nonostante la giornata lavorativa impegnativa e gli alti e bassi in amore.

Acquario: è arrivato il momento di dare una svolta alla propria vita. In amore si vorranno vivere nuove esperienze con il partner e nel lavoro si potranno sperimentare nuovi progetti innovativi.

Pesci: tensioni nell’aria al lavoro, ma anche in amore. Sarà un momento particolarmente difficile, ma la situazione potrebbe riservare ottime sorprese.