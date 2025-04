Un caso di ingiustizia nel mondo scolastico

La recente vicenda di una docente precaria del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti Miriam Makeba di Pontassieve, Firenze, ha messo in luce le difficoltà che le neomamme affrontano nel mondo del lavoro. La docente, dopo aver richiesto i permessi per allattamento, si è trovata a dover lavorare a tempo pieno senza ricevere alcuna risposta dalla dirigenza scolastica. Questo episodio ha sollevato un acceso dibattito sui diritti delle lavoratrici madri e sulla necessità di garantire un ambiente di lavoro equo e rispettoso.

La richiesta ignorata e le conseguenze

All’inizio di ottobre, la docente ha comunicato alla scuola la sua intenzione di usufruire dei permessi per allattamento, che le avrebbero consentito di ridurre l’orario di lavoro per prendersi cura della propria figlia. Nonostante le ripetute richieste, la sua domanda è rimasta senza risposta. Per non mettere in difficoltà i suoi studenti, ha deciso di continuare a lavorare a tempo pieno, riorganizzando la sua vita per far fronte a questa situazione. Tuttavia, dopo tre mesi, la dirigente scolastica ha accusato la docente di averla tenuta all’oscuro della sua situazione, avviando un provvedimento disciplinare contro di lei.

La mobilitazione a sostegno della docente

La Flc Cgil di Firenze ha preso in carico il caso, organizzando un presidio di protesta a sostegno della docente. La mobilitazione ha visto la partecipazione di lavoratori e lavoratrici, operatori delle realtà di accoglienza e ospiti migranti dei centri di accoglienza. Questo evento ha evidenziato non solo la solidarietà verso la docente, ma anche la necessità di un cambiamento nelle politiche lavorative che riguardano le neomamme. Emanuele Rossi, segretario generale della Flc Cgil di Firenze, ha sottolineato l’importanza di ritirare la sanzione disciplinare e di avviare un dialogo costruttivo con l’Ufficio scolastico e i Comuni del territorio.

Un appello per i diritti delle lavoratrici madri

Questo caso rappresenta un chiaro esempio delle sfide che le neomamme devono affrontare nel mondo del lavoro, in particolare nel settore dell’istruzione. È fondamentale che le istituzioni scolastiche riconoscano e rispettino i diritti delle lavoratrici madri, garantendo loro le condizioni necessarie per conciliare vita professionale e familiare. La mobilitazione attuale è un passo importante verso la sensibilizzazione su queste tematiche e la promozione di un ambiente di lavoro più giusto e inclusivo.