La “buca” di Angelo Famao ad una festeggiata: denunciato per truffa dopo che non si è presentato nel locale dell'evento pur avendo trattenuto il cachet

La “buca” di Angelo Famao ad una festeggiata finisce in Procura per una verifica, con il cantante denunciato per truffa. Secondo quanto rubricato da una donna il neomelodico sarebbe stato pagato ma non sarebbe mai giunto ad un compleanno in Ciociaria.

Per questo motivo la star del genere che ai suoi esordi era stata sponsorizzata da Fabrizio Corona è stata denunciata per truffa da una mamma arrabbiata. A redigere la querela una residente a Ferentino, in provincia di Frosinone. La donna aveva deciso di fare una sorpresa a sua figlia per il suo compleanno ed aveva pagato l’esibizione privata di Famao sborsando 3.200 euro.

Angelo Famao denunciato per truffa

Gli accordi erano ovviamente passati per agenzia, con tanto di contratto e bonifico versato.

Solo che la sera del compleanno, nel locale di Anagni, sempre in Ciociaria, dove la madre aveva organizzato la festa, non si era vista neanche l’ombra del neomelodico. Il cantante avrebbe incolpato l’agenzia di booking che avrebbe “venduto” la sua esibizione malgrado sapesse che in quelle stesse ore il cantante aveva un’altra esibizione.

Il video “riparatorio” e i soldi non resituiti

Dal canto suo l’agenzia ha ribattuto che Famao sapeva benissimo della festa e che la decisione di non presentarsi sarebbe stata solo e soltanto sua e di aver proposto un video riparatorio di auguri del cantante.

Solo che 3200 euro per un video sono decisamente un po’ troppi e, non essendo stata restituita alcuna somma ala frusinate, lei ha deciso di andare in Procura.