La cantante e showgirl non ha mai esitato a condividere su Instagram scatti in cui si mostra in tutto il suo splendore

Cinquantacinque anni compiuti e un fisico che è ancora davvero invidiabile. Non sappiamo quale sia il segreto di eterna giovinezza di Sabrina Salerno ma certamente ha a che fare con l’estate, visto che la stagione del sole e del mare le ha sempre portato bene, sin dai suoi primi successi discografici.

Proprio d’estate la cantante, attrice e showgirl genovese non ha mai esitato a mostrarsi in tutto il suo splendore sulle sue pagine social. Nei mesi estivi, infatti, i profilo Instagram ufficiale di Sabrina Salerno infatti trabocca di foto “hot” (ma sempre – bisogna dirlo – di gran classe) in cui lei si mostra generosamente in bikini nei suoi momenti di relax al mare.

Le foto in costume di Sabrina Salerno

Come nel post Instagram pubblicato oggi, martedì 1° agosto, in cui ci dà un assaggio del suo inizio di vacanze agostane. Comodamente a bordo di uno yacht ormeggiato davanti a quella che sembrerebbe la sua Genova, Sabrina Salerno ha pubblicato sette foto con il semplice testo “Finalmente agosto…” e l’emoji di un’onda.

Subito i fan sono impazziti: “sabrinasalernofficial sei la regina dtl mare❤❤❤buona vacanza🔝🔝”, dice uno. E ancora: “Viva l’estate, viva il sole, viva Super Sabrina 😍❤️☀️☀️💋”, oppure “Col sorriso della terza foto inizia Agosto.. ❤️🔥😍”. Entusiasmo anche da oltralpe: “Bonjour Sabrina wouahhh vraiment sublime j’adore 🥰 excellente après-midi profitez bien bisous de Provence”.

I successi di Sabrina Salerno

Scoperta dal talent scout e produttore Claudio Cecchetto, Sabrina Salerno fa parte di quella schiera di artisti italiani che hanno riscontrato notevole successo all’estero. Il suo nome si impone all’attenzione del pubblico già con il singolo d’esordio Sexy Girl del 1986: sarà la sigla del Festivalbar di quell’anno e in una successiva versione remix diventerà una hit in Finlandia e in Australia.

Ma è con il suo terzo singolo ufficiale, Boys (Summertime Love) del 1987, che la sua carriera decolla. Celebre per il suo videoclip ammiccante girato in piscina, il brano raggiunse la prima posizione in classifica in Francia e in Svizzera, la seconda in Spagna, Germania, Finlandia, Grecia, la terza nel Regno Unito, Irlanda, Norvegia e… Italia.