"La canzone di Marinella": il significato e la storia della canzone di De Andrè

La canzone di Marinella, di Fabrizio De André, sta attraversando un momento di controversa popolarità dopo essere stata intonata da Giorgia Meloni e Matteo Salvini a seguito della tragedia avvenuta a Cupro, in Calabria. Il momento karaoke del premier e del senatore, avvenuto in occasione del compleanno di quest’ultimo, ha scatenato non poche polemiche, alcune anche concernenti il significato della canzone scelta. Cerchiamo di capire il perché.

La canzone di Marinella, la storia

Pubblicata nel 1962, La canzone di Marinella si ispira a un caso di cronaca ben preciso, quello che nel 1953 coinvolse la ballerina Maria Boccuzzi, calabrese emigrata a Milano che fu costretta a intraprendere la carriera di prostituta e fu uccisa a colpi di pistola e spinta nel fiume Olona. Il caso fu archiviato per mancanza di prove. La canzone, anche se prende ispirazione dal caso di cronaca, si concentra sulla carica emotiva della tragedia e dell’omicidio, sullo scontro tra bellezza e morte e tra sogno e realtà, ma non manca di far riferimento a una morte con conseguente caduta in un corpo d’acqua.

La canzone di Marinella, la polemica

Facile capire perché una canzone che parla di un annegamento abbia scatenato le polemiche. Dopotutto, è stata cantata dalla presidente del Consiglio e dal segretario della Lega poco dopo un naufragio che ha causato la morte di più di 70 persone migranti, e che dall’opposizione è considerato una diretta responsabilità del governo.